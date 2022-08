Moncalvo, il museo civico: tutte le aperture straordinarie di agosto

MONCALVO (At) - L’arte non va in ferie ma resta a disposizione di chi visita il Monferrato anche ad agosto. Il museo Civico di Moncalvo resterà infatti aperto nella maggior parte dei fine settimana del mese (ad eccezione di sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto).

Ma non solo. Ad agosto sono previste anche alcune aperture speciali in fascia preserale per affiancare la musica protagonista dell’edizione 2022 del Festival Internazionale di Musica Guglielmo e Orsola Caccia: tutti i sabati del mese, in occasione dei concerti della rassegna, il museo aprirà i battenti dalle 19 alle 21, prima dell’inizio dei concerti, per proporre la visita guidata gratuita alle opere di Orsola Caccia. Per informazioni e prenotazioni delle visite è possibile contattare il numero telefonico 351 9493084.