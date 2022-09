Il Centro Nuoto tornerà al Comune. Ora il gestore provvisorio?

CASALE - È stata accettata la proposta transattiva avanzata dal Comune di Casale (di poco meno di 800mila euro) alla società cessionaria del credito (che l'aveva acquistato da Banco Bpm) per l’interruzione del diritto di superficie del Centro Nuoto, valevole diversamente fino al 2033.

«Gli aspetti economici sono stati grossomodo definiti, pensiamo si possa chiudere entro la fine della prossima settimana» spiega il vicesindaco Emanuele Capra in attesa che l’accordo venga formalizzato.

Palazzo San Giorgio (che era fideiussore di una cifra simile, di circa 800mila euro) è prossimo ad ottenere la piena disponibilità dell’ex Alcarotti, e l’obiettivo è riaprirlo in tempo per l’inizio della stagione corsistica.

Non sarà con la Casale Sport & Service. «Stiamo valutando se, nelle more della gara per affidare la gestione pluriennale (per la quale ci vorrebbero tempi di legge di diversi mesi nda), si possa provvedere a una gestione provvisoria». La struttura, attualmente sottoposta ad alcune opere di messa in sicurezza, è chiusa dalla fine di luglio.