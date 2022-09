Casale, incidente in zona industriale: un morto e un ferito

CASALE - Ore 22,12 - L'ambulanza della Croce Rossa con a bordo l'uomo ferito si è allontanata a sirene spiegate dal luogo dell'impatto. A bordo del mezzo di soccorso della Croce Verde, invece, c'è il corpo dell'uomo che ha perso la vita. I soccorritori lo hanno estratto dal veicolo ancora vivo, ma non è stato possibile fare alcunché per salvarlo: troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto.

I rilievi delle forze dell'ordine sono in corso in questo momento. Due le auto coinvolte: una Dacia bianca (sulla quale viaggiava la vittima) e una Toyota Yaris che si è ribaltata verso l'esterno della carreggiata nei pressi di una fitta vegetazione.

Ore 21,51 - Violento scontro, dopo le 21, in zona industriale, lungo la Casale-Valenza, subito dopo il ponte autostradale in direzione della città orafa. Secondo le prime informazioni, il bilancio dell'incidente è di un morto e un ferito grave. Due le auto coinvolte. Sul luogo stanno operando i pompieri, i Carabinieri, la Polizia e i sanitari di Croce Rossa e Croce Verde. Il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia. Articolo in corso di aggiornamento.