Post incidenti stradali: indagine di mercato del Comune

Il Comune di Casale Monferrato ha pubblicato sull’albo pretorio un avviso di indagine di mercato per una procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino in condizioni di sicurezza post-incidenti stradali. Tale affidamento avrà una durata triennale. L’avviso scade alle ore 12.30 del prossimo 17 giugno