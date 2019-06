Domenica 16 camminata con Cesare Pavese a Crea

“Con Cesare Pavese in Monferrato” è l’appuntamento previsto per domenica 16 giugno a Crea, una camminata promossa dalla Confraternita degli Stolti con la collaborazione della Riserva speciale del Sacro Monte di Crea. Il ritrovo è previsto alle ore 10 presso il Sacro Monte di Crea (Info Point), “pranzo al sacco” e rientro nel pomeriggio verso le ore 16.

Ad accompagnare i partecipanti sarà la guida Anna Maria Bruno. Quello che si andrà a compiere è un itinerario ad anello prevede alcune tappe; la prima al parco del Castello di Forneglio che presenta una straordinaria ricchezza di alberi sempreverdi tra cui un imponente cedro del Libano.

Una seconda tappa sarà effettuata nel cortile di Villa Mario a Serralunga di Crea e, a seguire, nel centro storico del paese. Si lascerà l’abitato per salire nel bosco di frassini, querce, aceri e vecchi castagni che avvolge il bric Castelvelli. E poi il grande prato: luogo di elezione per il pic-nic. Nel pomeriggio si raggiungerà Ponzano per visitare il parco del Castello Cavallero che per l’occasione aprirà anche la visita alle cantine storiche. Il ritorno al punto di partenza prevede il passaggio attraverso il colle vitato della Tenuta Monteoliveto da cui si potrà apprezzare al meglio il panorama che da quel punto è amplissimo sui colli monferrini, cantati da Cesare Pavese.

“Camminiamo insieme con gioia – spiega Max Biglia della Confraternita degli Stolti - per rivivere emozioni autentiche, suggestioni e per ripercorrere i passi fatti dal Prof. Carlo De Ambrogio, pseudonimo di Cesare Pavese, sfollato nel periodo 1943/45 a Serralunga di Crea”.

Contatti e informazioni

Il costo è di euro 5,00 a persona (gratis bambini e ragazzi fino a 13 anni)

Info: 3482211219 chebisa@virgilio.it - 3453350871 itacamonferrato@gmail.com