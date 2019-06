Luca Gioanola capogruppo del PD in Consiglio Comunale

Sarà Luca Gioanola, candidato sindaco della coalizione guidata dal PD alle ultime amministrative di Casale, il capogruppo (votato all'unanimità) del Partito Democratico in Consiglio Comunale per la consiliatura 2019/24.

Oltre a Gioanola faranno parte del "parlamentino" l'ex onorevole Fabio Lavagno e il suo omonimo l'ex presidente del Consiglio Comunale Fabio Lavagno, Giuseppe Iurato, Roberto Milano e Maria Fiore.

Sempre rimanendo in tema PD Casalese, il segretario Paolo Filippi ha annunciato che rassegnerà le dimissioni durante il prossimo direttivo, in programma per lunedì 17 giugno.