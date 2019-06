Pensione più facile per i lavoratori ammalati d'amianto

C'è entusiasmo in casa Movimento 5 stelle per l'approvazione di un emendamento che riconoscerà la pensione di invalidità al 100% ai lavoratori del settore amianto ammalati di patologie asbesto-correlate di origini professionali.

L'annuncio è stato dato oggi, martedì 18 giugno, da Susy Matrisciano e Jessica Costanzo, portavoci del MoVimento 5 Stelle in commissione lavoro al Senato e alla Camera.

"Si tratta di una grande battaglia di civiltà che, come Movimento 5 Stelle, portiamo avanti da anni. Per settimane abbiamo lottato affinché questo emendamento potesse superare lo scoglio dell’ammissibilità delle commissioni Bilancio e Finanze. Grazie a questa norma, tutti quei lavoratori con una patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta, che finora non riuscivano ad andare in pensione, potranno farlo” spiegano le due pentastellate.

Con l'emendamento si riconosce la possibilità di pensionamento anticipato a tutti i soggetti che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa o che si trovino nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

"Finalmente - proseguono Matrisciano e Costanzo - gli ex lavoratori Eternit di Casale Monferrato potranno mettere la parola fine ad anni di sofferenze e battaglie. Continuiamo a lavorare con un unico obiettivo: restituire dignità e un futuro migliore a tanti lavoratori e alle loro famiglie”.