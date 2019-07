Notte Bianca, sabato shopping e non solo

CASALE MONFERRATO - Non sarà solo l'occasione per dedicarsi allo shopping in un orario insolito la Notte Bianca in programma a Casale sabato prossimo. Coincidendo con primo giorno dei saldi estivi, ovviamente i negozi del centro - e di conseguenza bar e ristoranti - saranno presi d'assalto, ma anche il Comune ha deciso di celebrare l’evento con una serie di intrattenimenti.

Mentre i registratori di cassa batteranno incessanti al ritmo degli sconti sulle collezioni estive, l'Assessorato alle Manifestazioni, in collaborazione con Energica, offrirà al pubblico una serie di appuntamenti che animeranno la prima parte della serata, dalle 19 alle 21,30.

Come ha spiegato il vice sindaco e assessore Emanuele Capra, saranno proposti nel centro storico "micro spettacoli, anche itineranti, che daranno colore e intrattenimento alle vie della città, invogliando la gente a passeggiare e a gustare un po' di musica. È solo l'inizio di un percorso da proseguire con gli esercenti e i commercianti per dare alla manifestazione la connotazione turistica che merita".

Protagonisti degli intrattenimenti musicali saranno due associazioni: l'Accademia Le Muse e l'Istituto Soliva – Amici della Musica.

Il programma degli spettacoli

A Cura di Amici della Musica - Istituto Soliva. Al Chiosco IAT in piazza Castello si esibirà il gruppo allievi e insegnanti (musica classica). Si tratta di Ricky Bertolotti (tromba), Cesare Binotto (pianoforte), Giulio Merlo (violino), Roberta Tribocco (flauto), Elena Vergnasco (clarinetto), Manuele Barale (pianoforte).

In via Roma spazio al Duo Leccese / Manchino (standard jazz). Sono Manuel Leccese (chitarra) e Riccardo Manchino (contrabbasso).

A cura di Le Muse Accademia Europea d’Arte. Sfilata in costumi storici lungo via Saffi. Prima tappa: Duomo - Seconda tappa: via Lanza. Musica con l’Ensemble Anima Mundi diretta dal maestro Massimiliano Limonetti.

In via Santa Croce tocca a F al quadrato, duo acustico. Sono Fabiana Rosa (voce) e Fabio Pregnolato (chitarra). Il loro repertorio spazia dal jazz alla bossa nova fino alla musica leggera.

Musei aperti

In città, in occasione della Notte Bianca si visiteranno anche i musei. Come tradizione, il Museo Civico di via Cavour sarà aperto gratuitamente dalle 21 alle 24 con una visita guidata alle ore 21,30 alla mostra Angelo Morbelli pittore del Monferrato.

La Sinagoga di vicolo Salomone Olper aprirà gratuitamente dalle 22,30 alle 24 con visite guidate. Ancora, all’interno del complesso ebraico si terranno visite gratuite alla mostra di Marco Porta 19 Maggio 2019 – Le ultime opere di Marco Porta.

I sottotetti della Cattedrale si potranno visitare dalle 21 alle 23 per la mostra L'immagine del sacro, con ingresso a offerta minima di 2 euro (ingresso da via Liutprando).

Al Castello, l'Enoteca Regionale del Monferrato in collaborazione con l'associazione di cultura giapponese Yamato propone alle ore 21 la "Festa delle stelle e dei desideri".

L'evento si aprirà con il concerto del pianista Simone Torriano in contemporanea a origami e fumetti. Alle 22 Tanabata, festa delle stelle innamorate e infine, dalle 24 all'una di notte, la seconda parte del concerto di Torriano. Per maggiori informazioni: Tel. 349.8508918 e 348.0435097.