Giovanna Scagliotti "Ha dedicato la sua vita agli altri"

CASALE MONFERRATO - Anche l'ANPI casalese, attraverso una dichiarazione a firma del suo presidente Gabriele Farello, esprime cordoglio per la morte di Giovanna Bevilacqua Scagliotti.

"Apprendiamo con tristezza la scomparsa di Giovanna Bevilacqua Scagliotti, fondatrice dell'Anffas Casale.

Le più sentite condoglianze e vicinanza ai suoi collaboratori, ai suoi assistiti, alla famiglia e al marito Severino Scagliotti, impegnato con generosità assieme all'ANPI, e ad altre realtà del territorio, nel progetto "Li riporteremo a casa in Monferrato" dedicato agli IMI (Internati Militari Italiani).

Giovanna ha dedicato la sua vita agli altri, ai "diversi", creando una realtà di riferimento in provincia (e oltre) per le disabilità. Proprio lei ci ha trasmesso il concetto di "diversamente abili": persone attive e presenti nel tessuto sociale del nostro territorio, ognuno con le proprie possibilità".