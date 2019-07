Una serata dedicata al mito di Fausto Coppi

CASALE MONFERRATO - In occasione del settantesimo anniversario della prima vittoria di Fausto Coppi al Tour del France (24 luglio 1949), nell'anno del centenario della nascita del "Campionissimo" di Castellania, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato e la Biblioteca Civica Giovanni Canna, in collaborazione con la Redazione de Il Piccolo e con l’Associazione Ises, proprio mercoledì 24 luglio alle ore 21, nel cortile di Palazzo Langosco, via Corte d’Appello 12, celebrano la ricorrenza presentando il volume di Mimma Caligaris "Eterno Fausto" edito da Il Piccolo.

Il volume ripercorre la straordinaria biografia sportiva del “campionissimo” avvalendosi anche di molte testimonianze e di un ricco apparato fotografico. Nella serata, a ingresso gratuito, con l’autrice discuteranno del libro, di Coppi e del suo mito, Roberto Botta, direttore della Biblioteca Canna, e Alberto Marello, direttore de Il Piccolo.

Emanuele Arrigazzi avrà il compito di rievocare la figura e l’epoca di Coppi (e di Bartali…) con letture e soprattutto attraverso alcuni monologhi che fanno parte di un testo teatrale di Allegra De Mandato dedicato al ciclismo e alla passione per la bicicletta.

La serata dedicata a Fausto Coppi, che si concluderà con una degustazione offerta da Fuga di sapori, si svolgerà nel suggestivo cortile interno della Biblioteca, il cui utilizzo è reso possibile dai lavori di risistemazione dei locali attigui dove sino a dieci anni fa aveva sede la Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi ora sistemata nei nuovi e funzionali locali al castello del Monferrato.