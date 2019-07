Progetto Bassignana vota contro l'assestamento

BASSIGNANA - Nell’ultima seduta di consiglio comunale, che si è tenuta giovedì, il gruppo consigliare di minoranza di Progetto Bassignana, ha votato contro la delibera relativa all’assestamento generale di bilancio.

La posizione è stata motivata per via della mancata istituzione delle commissioni bilancio e lavori pubblici che erano state richieste in precedenza dal gruppo consigliare per poter meglio condividere e collaborare con l’amministrazione ed il gruppo di maggioranza. Il provvedimento è passato con il sostegno del sindaco Eleonora Vischi e della maggioranza.