Addio alla prof. Negri: insegnò al "Palli"

CASALE - Era stata la professoressa di lettere di moltissimi studenti del Liceo Scientifico Palli. Il mondo della scuola monferrino è in lutto per la morte di Daniela Negri, 68 anni, avvenuta ieri.

La scomparsa della "prof", vedova, in pensione da qualche anno, ha scatenato rapidamente un tam-tam di messaggi di cordoglio, affidati in particolare ai social network da molti suoi ex alunni.

Le esequie avranno luogo domani, lunedì 12 agosto, alle ore 15 nella chiesa di San Martino di Rosignano. Questa sera, domenica 11, alle ore 19, nella stessa chiesa, si reciterà il rosario.