Terrore in centro, tre persone prese a sprangate

CASALE - Attimi di terrore in città oggi pomeriggio. Un giovane ospite di una comunità di accoglienza si è reso protagonista di un raid senza apparente motivo.

Nel tragitto di qualche centinaio di metri tra via Moncalvo e l'intersezione tra via Mameli e via della Biblioteca ha preso a sprangate alcuni passanti poco prima delle 16: un uomo e una donna anziani e un giovane. I primi due sono stati trasportati per le cure del caso in pronto soccorso.

Il giovane, apparso alterato, è stato fermato dall'intervento congiunto di Polizia, Carabinieri e Polizia locale e trasportato in psichiatria.

Da quanto emerge dai primi riscontri, pare che nessuno dei due anziani trasportati in pronto soccorso sia in gravi condizioni.

Il raid è partito da via Moncalvo, dove pare che il giovane di colore, che in quella via risiede, prima di impugnare la spranga ed addentrarsi per le vie della città, abbia preso a colpi di bicicletta un portone (utilizzando la bici come oggetto contundente), letteralmente sradicando la sirena dell'impianto di allarme.

Sopra: il portone e il sistema d'allarme danneggiati a colpi di bicicletta