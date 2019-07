Villanova rinnova la Consulta Femminile

CASALE - La Consulta Femminile di Villanova Monferrato, a seguito del rinnovamento dell’amministrazione comunale, si è nuovamente riunita, ricreando il gruppo di lavoro.

L’inaugurazione della Mostra fotografica “Blended” di Serena Moretto e Silvia Mazzucco dà il via alla serie di iniziative che sono già state pensate e ideate dal gruppo, che vuole impegnarsi in tanti settori della vita della comunità, da quello culturale, sociale, ambientale.

La mostra (il cui titolo significa “mescolato, unito ad altri elementi”) è dedicata alle tradizioni che le donne seguono nei vari paesi per curare il proprio aspetto. Particolarità di questo progettò è che i diversi make-up tradizionali sono stati rielaborati ed eseguiti su giovani donne di etnia diversa da quella a cui si associa generalmente il trucco realizzato. La scelta non è casuale, ma pensata e voluta, perché le donne in ogni cultura e tempo sono comunque state il perno e la cartina al tornasole della società: nel fresco salotto dell’Auditorium “San Michele” di Villanova Monferrato nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 è stato possibile ammirare le opere delle artiste, che sono un inno alla bellezza femminile.

La bellezza non è mai solo esteriore, ma è interiorità, l’essenza di ogni individuo e l’unione di un’armonia che la Consulta, nuovamente riunita, intende adottare come carattere distintivo del suo operato