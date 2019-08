Disco verde per la Gattola: pronti 300mila euro per la messa in sicurezza

CASALE MONFERRATO - Il torrente Gattola, pur appartenendo alla rete idrografica minore, tuttavia è sempre stato fonte di preoccupazione per i casalesi soprattutto in caso di precipitazioni. Di qui la necessità di interventi incisivi. E il terzo lotto dei lavori, 300mila euro di impegno di spesa, per la messa in sicurezza, si è sbloccato dopo un incontro che ha avuto una delegazione casalese, guidata dal vice sindaco Emanuele Capra, in prefettura ad Alessandria.