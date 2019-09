Casale mette le sue professionalità a servizio del Monferrato

CASALE - La Giunta guidata da Federico Riboldi ha approvato la prosecuzione fino al 2024 dell'accordo di collaborazione in essere tra il Comune di Casale Monferrato e altri comuni del comprensorio per affrontare la gestione delle pratiche previdenziali del personale.

Il servizio riguarda circa quaranta Enti e offre la possibilità di aggiornamento e costruzione delle banche dati previdenziali utilizzando la professionalità dei dipendenti del Comune di Casale Monferrato.

La collaborazione, iniziata nel 2011, ha costituito il primo esempio di gestione di servizi in forma condivisa con il territorio, riconoscendo alla Città di Casale Monferrato il ruolo di reference che le spetta non solo dal punto di vista territoriale, ma anche per le adeguate risorse umane e professionali a disposizione della collettività.