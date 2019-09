Il Comune incontra i primari dell'ospedale

CASALE - Incontro in Comune mercoledì sera per i primari dell'ospedale di Casale. L'iniziativa, nelle intenzioni della Giunta Riboldi, è l’inaugurazione di un nuovo ed inedito metodo di lavoro che avrà come fine quello di migliorare i rapporti tra Amministrazione e Sanità pubblica, colmando il gap che si è creato negli ultimi 5 anni.

Così il sindaco ha commentato: «Ringrazio i primari dell’ospedale Santo che hanno accolto il mio invito all’incontro a Palazzo San Giorgio. L’Ospedale di Casale possiede professionalità eccellenti e, sono sicuro, che ascoltando le esigenze dei singoli reparti e facendomi latore con la Direzione Generale e le istituzioni regionali potremmo raggiungere risultati importanti».

Presente all'incontro - che aveva lo scopo di relazionare l'amministrazione sulle difficoltà che oggi vivono i singoli reparti e creare un maggiore con l'istituzione ospedaliera - anche l’assessore Luca Novelli.

Nelle intenzioni di Riboldi, l'incontro diventerà un appuntamento fisso in agenda.