Ad Aurora il premio intitolato al mitico 'Cortez'

E’ stata assegnata ad Aurora Botta, studentessa della quarta A Grafica e comunicazione dell’Istituto Leardi la borsa di studio intitolata a Luigi Corteggi, ‘Cortez’, l’art director della Sergio Bonelli editore, scomparso alcuni anni fa. Noto anche con lo pseudonimo di Cortez, Corteggi è conosciuto soprattutto per l'attività di art director per l'Editoriale Corno e per la Sergio Bonelli Editore, per le quali ha progettato il logotipo di famose testate come Kriminal, Alan Ford (per il quale inizialmente realizzava anche le copertine) e Dylan Dog. Da un’idea della professoressa Alessandra Cavaliere, ex docente del “Leardi”, e su iniziativa di Alberto Sistri di Casale Comics, quest’anno è stata istituita una borsa di studio di 500 euro intitolata a Luigi Corteggi e destinata alla migliore alunna o al miglior alunno delle classi quarte del corso Grafica e Comunicazione.