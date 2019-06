Gemellaggio tra Gabiano e Mombello

Nell'ambito di uno dei progetti didattici dell'anno scolastico da poco concluso, gli alunni della scuola di Mombello e di Gabiano si sono incontrati per un gemellaggio.

Martedì 4 giugno i bambini di Mombello hanno ospitato i compagni di Gabiano. Accoglienza a scuola e poi camminata in paese, sotto la guida dei ragazzi quinta.

Giovedì 6 giugno l'appuntamento era in Piazza Europa, a Gabiano. Ad accogliere i mombellesi questa volta i bambini di Gabiano con le loro insegnanti e il Sindaco che ha accompagnato i partecipanti in Municipio poi nel parco del Castello per un immersione nel famoso Labirinto.