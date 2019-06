In Biblioteca un tavolo dedicato all'infanzia

A partire dal 17 giugno alla Biblioteca Civica “Giovanni Canna” è stata preparata un’esposizione di novità librarie sul tema dei bambini e dell’infanzia.

l libri, strumento fondamentale per aiutare gli adulti nel loro difficile compito educativo e pedagogico, offrono spunti di riflessione per crescere bambini sani e sereni oltre che per supportarli nelle scelte.

Il tavolo è stato allestito in seguito a un consistente acquisto di libri che affrontano il tema dell’infanzia sotto diversi aspetti, talvolta anche in modo nuovo e alternativo.