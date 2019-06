Energica illumina il Lungo Po per un’estate di eventi

CASALE MONFERRATO - Ridare a Casale appeal, fiducia, consapevolezza.

È questo l’obiettivo dell’ultima iniziativa a cura di Energica che, nel suo progetto di sostegno al territorio monferrino, ha pensato di regalare la possibilità di fruire per tutta l’estate di viale Lungo Po Gramsci e della sua bella passeggiata sulla riva del Grande Fiume con un impianto di illuminazione colorata ad hoc, attivato il 23 giugno e in funzione fino al 31 agosto nelle ore serali.

Si tratta di “Energica on the river”, per il quale è in fase di definizione un calendario di eventi musicali “in notturna” che coinvolgeranno artisti e musicisti di scuole e associazioni locali che hanno manifestato interesse per il progetto.

Privati, associazioni e gruppi sono invitati a sfruttare questa opportunità per organizzare eventi, in una location bella e originale, verificando con Energica e con il Comune di Casale Monferrato il calendario delle attività già pianificate, per poi dar sfogo alla propria creatività.

L’impegno di Energica, oltre all’illuminazione, copre anche i costi della disinfestazione da zanzare che verrà garantita prima di ogni evento organizzato.

Chi fosse interessato ad organizzare eventi in viale Lungo Po Gramsci fino al 31 agosto è invitato a contattare:

AMC 0142 334450 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17

Comune di Casale Monferrato 0142 444271 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17.