L'Amson di Santa Maria del Tempio guarda al futuro

SANTA MARIA DEL TEMPIO - Quella in programma domenica 7 luglio a Santa Maria del Tempio è la ventottesima edizione della "Amson A la Madona", tradizionale festa che ricorda il passato e le tradizioni agricole della frazione di Casale.

Le vie del paese saranno animate dalla sfilata di mezzi d'epoca, ci sarà esposizione dei veicoli agricoli di ultima generazione, la santa messa, il pranzo, giochi con i trattori (in sostituzione solo per questa edizione della mietitura e della trebbiatura tradizionale), una ludoteca per grandi e piccini e molte altre iniziative, ancora in via di definizione per un'edizione che i volontari del sempre vivo borgo monferrino hanno deciso di inserire comunque in calendario nonostante alcune difficoltà di tipo organizzativo, con un occhio già all'edizione 2020 che si preannuncia ricchissima e grandiosa. Per questo, per guardare già al prossimo anno, l'hashtag dell'attuale edizione è #AspettandoLAmson2020.