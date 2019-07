Raccolta alimentare per gli animali

CASALE MONFERRATO - L'associazione Raccolta Alimentare Animali in collaborazione con i volontari del Rifugio del Cane di Cascine Rossi (Casale), di Nonsologatti (Casale), del Rifugio del Gatto (Morano), del Rifugio del Cane (Morano) e della Croce Verde Casale (Casale) sarà presente in alcuni supermercati di Casale per due sabati consecutivi (dalle 9 alle 20) a raccogliere donazioni di alimenti in favore di cani e gatti.

Sabato 6 toccherà all'Eurospin di viale Giolitti, sabato 13 toccherà alla Novacoop di corso Valentino e al Centro Commerciale La Cittadella in regione San Bernardino.

All'entrata dei punti vendita, alcuni volontari muniti di pettorina identificativa o divisa distribuiranno dei sacchetti a coloro che sono in procinto di fare la spesa. Chi sarà disposto a partecipare alla raccolta potrà acquistare a proprio carico generi alimentari per cani e gatti e donarli presso le postazioni predisposte. Non saranno accettate elargizioni in denaro. Gli alimenti raccolti verranno ridistribuiti alle associazioni partecipanti, da anni impegnate in attività territoriali per la tutela, il sostentamento e la salvaguardia degli animali.