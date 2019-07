Lavori in centro: modifiche alla viabilità

Nei prossimi giorni a Casale Monferrato lo svolgimento di due diversi cantieri comporterà modifiche alla viabilità ordinaria.

Il primo intervento: Pqu (Piano di Qualificazione Urbana) denominato Percorsi del Commercio

Da lunedì 8 a mercoledì 31 luglio saranno chiusi al traffico un tratto di via Lanza, tra piazza Coppa e via Paleologi, e quello di via Paleologi compreso tra via Alerami e via Lanza. Queste le modifiche alla viabilità conseguenti: i veicoli provenienti da via Paleologi, e diretti in via Lanza, dovranno svoltare in Via Fratelli Caire, mentre sarà consentito proseguire fino al cantiere solo ai residenti (quindi nel tratto compreso tra via Caire e via Alerami).

Sarà invece invertito il senso di marcia di via Morelli per permettere ai veicoli provenienti da via Paleologi di accedere a via Lanza. Proprio in via Lanza sarà consentito il transito ai residenti e agli esercenti, con l'istituzione del doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra via Morelli e via Paleologi. Doppio senso di marcia che sarà attivato, sempre in via Lanza, anche tra piazza Mazzini e piazza Coppa.

Il secondo intervento: Manutenzione al manto stradale in via Palestro

Da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio sarà invertito il senso unico di marcia di via Palestro (la nuova direzione sarà dunque da via Lanza a via Salandri). Dall'intersezione con via Salandri, la via sarà poi percorribile in doppio senso di marcia fino al cantiere. I veicoli, quindi, potranno uscire da via Palestro unicamente percorrendo via Salandri.