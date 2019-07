A Rosignano il primo "Summer Day"

CASTAGNONI DI ROSIGNANO MONFERRATO - Domenica 14 luglio al Country & Wellness Resort I Castagnoni (Rosignano Monferrato) si terrà il primo “Summer Day”, giornata estiva da trascorrere fra tante proposte che includono camminate per ammirare scorci e particolarità del territorio, enogastronomia, relax e una proiezione cinematografica serale.

L’appuntamento è per le ore 17.30. Poco dopo partirà la camminata guidata su un inedito percorso: quello dei “Sentieri Ombrosi delle Cave”. I passeggiatori potranno scoprire angoli suggestivi della Valle Ghenza, fra macchie boscose e le cave che disseminano il territorio conosciuto per essere fra le zone più legate all’uso della pietra locale detta “da cantone". Si tratta di un percorso semplice a cura di Cammini Divini – Nordic Walking Valcerrina e che offrirà anche numerosi scorci panoramici sulle colture estive del momento. Al rientro a I Castagnoni i partecipanti potranno approfittare di un tuffo rigenerante in piscina per poi continuare la serata con l’apericena (ore 20) e la successiva proiezione cinematografica in notturna sotto le stelle (ore 22) del film “La Migliore Offerta”, con la regia di Giuseppe Tornatore (in collaborazione con l’Associazione Cinedehors).

Per info e prenotazioni: Tel. 0142 488404 oppure booking@icastagnoni.it.