La raccolta alimentare animali alla seconda settimana

CASALE MONFERRATO - Sabato 13 luglio continua la staffetta della solidarietà per gli animali al supermercato Novacoop ed il Centro Commerciale ‘La Cittadella’ di Casale Monferrato dove i volontari dell’Associazione Raccolta Alimentare Animali potranno essere riconosciuti grazie alla pettorina distintiva.

Chi sarà disposto a partecipare alla raccolta potrà acquistare a proprio carico generi alimentari per cani e gatti e donarli presso le postazioni predisposte.

Non verranno accettate elargizioni in denaro. Gli alimenti raccolti verranno poi ridistribuiti alle associazioni che hanno partecipato al progetto e che da anni svolgono attività territoriali per la tutela, il sostentamento e la salvaguardia degli animali.