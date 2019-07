Summer day: buona la prima

ROSIGNANO - Eccezion fatta per la proiezione sotto le stelle del film “La Migliore Offerta”, con la regia di Giuseppe Tornatore (in collaborazione con l’ Associazione Cinedehors) rinviata a causa della pioggia, si è svolto secondo programmi il primo "Summer Day" organizzato domenica al resort I Castagnoni di Rosignano. In numerosi hanno partecipato alla camminata lungo i "Sentieri Ombrosi delle Cave" guidata da Cammini Divini – Nordic Walking Valcerrina cui ha fatto seguito l'apericena in giardino.

L’estate di appuntamenti a I Castagnoni prosegue: ogni martedì, dalle 18 è possibile gustare specialità, originali drink e ascoltare musica (prenotazioni al numero 344 2904236) mentre ogni domenica relax fra le colline con pranzi, aperitivi e musica.

Per info e prenotazioni: Tel. 0142 488404 oppure booking@icastagnoni.it.