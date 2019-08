Tre giorni in città sulle orme di don Gino

CASALE - A Cascina G di Ottiglio, il prete operaio don Gino Piccio, viveva all'insegna della povertà. Don Gino, venuto a mancare nel 2014, accoglieva i partecipanti a momenti di preghiera e seminari assai riusciti dedicati alla metodologia del pedagogo brasiliano Paulo FreireA, mirata a liberare i popoli oppressi e della quale il presbitero e attivista era il maggior esperto italiano.

Come gli incontri di Cascina G si propongono di essere il 13, 14 e 15 agosto alla chiesa di Sant'Antonio (e convento dei frati Francescani) in via Leardi 10 a Casale dal titolo: "Tre Giorni in Città 13-14-15 agosto 2019 riflessioni, confronto e preghiera".

Le giornate inizieranno alle 9,30 per concludersi in serata il 13 e il 14, nel tardo pomeriggio il 15. Si alterneranno preghiera e momenti conviviali, meditazione e confronti.

Per informazioni e per il programma completo: Laura 347 4882619 - 0142 79513, Edvige 348 7437967 – 0142 74608, Ezio 340 7923185 - 0142 72004.