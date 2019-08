Cinema sotto le stelle con "La migliore offerta"

ROSIGNANO - Domani, martedì 6 agosto alle ore 22, a ingresso gratuito e libero, si terrà, nel giardino del resort “I Castagnoni” di Rosignano Monferrato, la proiezione sotto le stelle del film “La Migliore Offerta”, a cura dell’Associazione Cinedehors.

La trama vede diramare le vicende attorno a Virgil (Geoffrey Rush), un uomo colto e solitario, non più giovane. Ritroso nei confronti degli altri, esercita con infallibile maniacalità il mestiere di esperto d'arte e battitore d'aste. La sua grigia esistenza prende una piega inaspettata e lo conduce al centro di una passione che lo cambierà per sempre quando la giovane Claire (Sylvia Hoeks) lo contatta per occuparsi della dismissione del patrimonio artistico di una antica villa.

Durante la serata il pubblico potrà approfittare, prima della proiezione, dell’aperitivo e della cena a cura di Al 365 di Cella Monte e degli originali drink preparati da Il Confessional Vermut and mix bar.

Per prenotazioni aperitivo e cena: 344 2904236.