Alessio Are e il suo sogno di cantautore

MORANO PO - Alessio Are (al secolo Alessio Meloni), cantautore ventiquattrenne di Morano Po, ha recentemente pubblicato il singolo "Mai". La traccia, composta e prodotta dalla Ghiro Records di David Marchetti, volto noto del panorama discografico nazionale, è presente anche su Youtube nel canale della casa discografica. Il singolo sarà distribuito in tutti i canali digitali e in tutte le piattaforme, oltre che a radio e televisioni nazionali.

Alessio Are canta dall'età di 7 anni ed è stato studente del Soliva e dell'Accademia Lizard. «Mi sono avvicinato, da poco più di due anni, alla chitarra, strumento indispensabile per le mie opere. Dopo aver imparato ad accompagnarmi ho provato a buttare giù qualche bozza prevalentemente in lingua straniera, da cui ho realizzato i miei due primi singoli presenti su Youtube, nominandoli come "prototipi". Esattamente dopo un anno e molti sacrifici, sono riuscito a comporre e produrre, con professionisti del settore, i miei due primi singoli in italiano, Amami Così e Cerco te. Questi due brani mi sono serviti come trampolino per incuriosire le orecchie di David Marchetti della Ghiro Records, con la quale sono sotto contratto» spiega Alessio.