Scuola Luzzati: in autunno i lavori

CASALE - La Giunta ha approvato il progetto per il restauro di una porzione dell'edificio che ospita la scuola dell’infanzia Emanuele Luzzati (via Rosselli).

Due ambienti dello stabile erano stati chiusi in via precauzionale, alla fine del 2018 per la comparsa di crepe. Le lezioni delle due classi interessate erano state trasferite temporaneamente nella vicina scuola primaria Bistolfi.

«Abbiamo subito deciso di destinare a questo intervento i fondi necessari per intervenire: – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e il vice sindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Emanuele Capra – come richiestoci espressamente dai cittadini, non vogliamo investire in nuove opere prima di aver risolto quantomeno le situazioni più urgenti e problematiche e la manutenzione, e il ripristino della scuola Luzzati era certamente tra quelli».

I lavori, per un importo di circa 75 mila euro, prevedono di intervenire sulle fondazioni esistenti della porzione est del fabbricato attraverso la formazione di micropali che poggino sugli strati di terreno maggiormente compatti.

Per far ciò si dovrà demolire il marciapiede esterno in cemento armato, scavare fino al raggiungimento delle attuali fondamenta e la realizzazione dei micropali attraverso la trivellazione del terreno, la posa in opera di armatura tubolare in acciaio e l’iniezione di malta cementizia.

I lavori dovrebbero prendere il via in autunno e si dovrebbero concludere entro il primo semestre del 2020.