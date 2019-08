Comune in festa: si è sposato Nicola Bettin

CASALE - Si è celebrato oggi con rito civile, nella "Sala Rossa" del Comune di Casale Monferrato, il matrimonio tra Nicola Bettin, dipendente dell'Ufficio Manifestazioni dell'Ente, e Monica Di Cosmo, responsabile di un punto vendita di gioielleria all'interno della galleria del Centro Commerciale La Cittadella di Casale.

A celebrare le nozze è stato, manco a dirlo, l'assessore alle manifestazioni del Comune e vice sindaco Emanuele Capra con, al suo fianco, il primo cittadino Federico Riboldi.

Bettin, ex calciatore e allenatore, è un personaggio molto noto in città per la sua generosità e la sua disponibilità oltre che per la sua grande professionalità. Alla cerimonia hanno preso parte molti colleghi, oltre a parenti e amici della coppia.