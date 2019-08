Calliano, plebiscito per l'asino

CALLIANO (At) - Si è chiusa lo scorso fine settimana la venticinquesima edizione della Sagra dello Stufato d'Asino di Calliano (At). La manifestazione ha richiamato migliaia di visitatori per sperimentare alcuni tra i piatti forti della cucina locale, improntata alla carne d'asino, insolita e gustosa, nel quadro suggestivo del centro storico del paese monferrino. I numeri descrivono meglio di ogni altra cosa il successo della sagra: sono stati venduti ben tre quintali di agnolotti, almeno tremila porzioni di stufato d’asino e duemila di salamini d’asino.

A fare da corollario il ricco programma musicale che ha visto succedersi l'orchestra di Loris Gallo, i Meo Tomatis, Luca Panama, gli Oro Caribe.

Ora la Pro Loco di Calliano si prepara al Festival delle Sagre di Asti dove parteciperà alla sfilata storica e proporrà agnolotti e salamini d'asino il 7 e 9 settembre.