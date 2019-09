Cambia la viabilità in piazza Venezia

CASALE - Dopo le lamentele di alcuni residenti di via Cobianchi e via Bertana a Casale hanno protestato per i danneggiamenti provocati dal passaggio degli autobus di linea alle loro abitazioni, il Comune ha deciso di spostare i parcheggi per bus delle due vie in piazza Venezia.

Lo spostamento sarà operativo da lunedì prossimo, in corrispondenza con la ripresa del servizio di trasporto scolastico. Verrà di conseguenza modificata la viabilità: da via del Gazometro e da via dei Grani si dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra, da via Candiani d'Olivola si dovrà proseguire diritto fino in piazza Venezia. Nella piazza si circolerà con un sistema di ‘sensi unici’, da via Candiani verso via dei Grani, da quest’ultima fino alla piccola rotatoria, da viale San Martino verso l'incrocio con via Candiani e via del Gazometro. Saranno rifatti adeguati attraversamenti pedonali in virtù della nuova viabilità.

Il numero complessivo dei parcheggi a disposizione dei cittadini resterà sostanzialmente invariato.