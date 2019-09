Impulso alla promozione del Monferrato con il Lions Valcerrina

MURISENGO - Nuovo progetto del Lions Club Valcerrina: si tratta di "Monferrato Tour...ist" che si propone di dare impulso alla promozione del territorio casalese favorendo il prolungamento dei soggiorni e il reperimento di contatti e informazioni utili sulle esperienze e la ricettività in loco.

Dopo mesi di studio ed elaborazione, il 'service' è stato presentato lunedì scorso presso il Ristorante San Candido di Murisengo davanti a molti imprenditori e operatori dell’accoglienza in Monferrato. Una folta presenza che da riconoscimento al tema cruciale affrontato dal progetto e interpreta l’esigenza che un territorio ha di mettere a frutto le tante potenzialità.

Dopo il saluto del presidente Pier Felice Scagliotti, che ha rimarcato per il territorio la necessità di “armonizzare” le proposte evitando accavallamenti di appuntamenti e periodi di scarsità di proposte, il past president Franco Osta, con la consorte Flavia Mautino dedita alla segreteria organizzativa del piano, sono entrati nel dettaglio precisando gli obiettivi che hanno animato il progetto: la messa in rete di operatori che propongono attività turistiche, la presentazione di ben sette giorni di attività diversificate per prolungare i soggiorni in Monferrato senza dimenticare l’obiettivo di favorire la fruibilità di tanti beni di interesse turistico o quanto meno di meglio informare i visitatori delle loro aperture oltre che degli eventi previsti sul territorio. Il tutto in completa trasparenza e senza alcun scopo di natura lucrativa da parte degli organizzatori ma solo per generare concreti flussi turistici a vantaggio delle aziende locali.

La raccolta al momento ha “censito” un centinaio di suggerimenti fra location per il pernottamento, ristoranti, attività enogastronomiche, commercio locale, turismo sportivo, cultura ed eventi, tutte contraddistinte da colori diversi per rendere più efficace il riconoscimento.

Ai sette ambiti si associano altrettanti tour e, attraverso il blog e i canali social collegati, si intende dare comunicazione aggiornata circa eventi e curiosità del territorio come ricette e luoghi di interesse senza dimenticare le attrazioni culturali e diverse dall’ambito enogastronomico che non sono certamente le uniche risorse di cui il territorio è dotato e sulle quali può far leva.

«Il progetto però ha obiettivi di ampliamento ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti nel segnalarci eventi e nel diffondere i materiali cartacei e web fra i potenziali visitatori per portare risultati al territorio», ha affermato Elisa Guttero, giovane “anima” dello sviluppo tecnico di “Monferrato Tour...ist” insieme all’imprenditrice Giulia Miglietta, che rappresenta l’amministrazione gestionale del progetto, la quale ha spronato i presenti a credere nel Monferrato nel suo saluto telefonico.

Per raggiungere anche i turisti più lontani i materiali cartacei, già in distribuzione presso le strutture coinvolte dal progetto (alle quali è destinato anche un vademecum con consigli su come aumentare l’efficacia del progetto), sono tradotti in inglese e sono in previsione ulteriori traduzioni.

Chiunque abbia suggerimenti sul progetto o vuole diventare attore attivo nella sua promozione può segnalare proposte a monferratotourist@tiscali.it o può consultare il sito www.monferratotour.it o la pagina facebook Monferrato Tourist.