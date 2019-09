Al Castello, per due settimane c'è DeGustibus

CASALE - In occasione della Festa del Vino del Monferrato Unesco, che animerà Casale dal 13 al 22 settembre, il Consorzio che tutela le denominazioni del Grignolino del Monferrato Casalese doc, Barbera del Monferrato Superiore docg, Rubino doc e Gabiano doc, in collaborazione con la Città di Casale e l’Enoteca Regionale del Monferrato, propone un format slow e culturale del vino, presso la corte del Castello del Monferrato: "DeGustibus", un banco d’assaggio suddiviso in tre isole di degustazione, rivolte agli enoturisti.

Le isole di assaggio di vini monferrini saranno tre: i rossi, i rossi invecchiati con le riserve e le bolle con i bianchi. Le degustazioni saranno nei calici di vetro loggati del Consorzio (3 degustazioni 5 euro; 7 degustazioni 10 euro; soluzioni superior: prezzi sul cartellone all’ingresso del castello). La mescita sarà curata dai sommelier dell’Ais di Casale Monferrato e dai produttori di vino.

In accompagnamento, l’Enoteca Regionale del Monferrato proporrà (ticket a parte) le seguenti soluzioni gastronomiche: tagliere di salumi, tagliere di formaggi, tagliere mix, antipasto vegetariano, agnolotti monferrini ai tre sughi d’arrosto, agnolotti monferrini alla zucca, dolce della tradizione.

Alle ore 15,30, di entrambe le domeniche di calendario, si terrà una blind tasting (degustazione alla cieca) di vini dei produttori del Consorzio; chi indovinerà tipologia, gradi e annata, vincerà una bottiglia del Consorzio.

Giorni e orari di DeGustibus:

Venerdì 13 settembre: orario 19,30-24,00 (inaugurazione DeGustibus ore 19,30)

Sabato 14 settembre: 10,00-22,00

Domenica 15 settembre: orario 10,00-24,00 (alle ore 15,30 Blind Tasting)

Venerdì 20 settembre: orario 10,00-24,00

Sabato 21 settembre: : orario 10,00-17,30

Domenica 22 settembre: orario 10,00-24,00 (alle ore 15,30 Blind Tasting)