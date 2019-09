Quattro giorni di camminata tra i tesori della Val Cerrina

CERRINA - Quattro tappe, con partenza e arrivo a Cerrina Valle, 100 chilometri in totale, attraverso 11 comuni della Val Cerrina. E' questo il programma del trekking 'Il Monferrato dei Castelli Bruciati', il cui scopo è di far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche che costituiscono il patrimonio dei Comuni interessati dall’evento, occasione unica per visitare un territorio sconosciuto nel basso Monferrato, su sentieri naturalistici, storici, culturali e devozionali incontrando 35 chiese, 8 castelli e innumerevoli panorami incantati.

Un paesaggio vitivinicolo riconosciuto recentemente patrimonio mondiale dall’Unesco. Le escursioni rientrano nelle attività ludico motorie del tempo libero e non hanno carattere competitivo, i partecipanti saranno sempre accompagnati da una guida ambientale escursionistica da cui non dovranno allontanarsi per motivi di sicurezza.

Iniziativa organizzata da Cammini DiVini di Augusto Cavallo in collaborazione con le Amministrazioni Comunali dei territori attraversati.

Per partecipare: si può partecipare a tutto il cammino, per tappe singole o più tappe. Solo camminate o anche pernottamenti (eventuali).

La prenotazione è obbligatoria entro domenica 15 settembre alle ore 12: tutti gli iscritti riceveranno una mail di conferma con i dettagli, le istruzioni e gli orari. La quota di partecipazione giornaliera dovrà essere versata prima della partenza di ogni singola tappa. Quote di partecipazione: per ogni tappa 12 euro. - Per chi fa almeno 3 tappe 10 euro l'una – Per l’intero percorso 35 euro. (comprensive di assicurazione).



Per informazioni ed iscrizioni: Augusto Cavallo (guida escursionistica professionale e istruttore di nordic walking) cell. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com.