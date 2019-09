Contro il cheratocono, visite gratuite in ospedale

CASALE - Ha preso il via oggi a Casale la campagna di prevenzione e diagnosi del cheratocono, promossa dall’Università degli Studi di Verona, dal Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia (Cnat) dell’Università di Chieti – Pescara e dal Centro Ambrosiano Oftalmico (Camo), in collaborazione con Neovision e con il patrocinio del Ministero della Salute, della Società Italiana Trapianto di Cornea e Superficie Oculare (Sitrac), della Società Oftalmologica Italiana (Soi), e dell’Associazione Italiana Cheratoconici (Aiche).

Il cheratocono, una patologia di cui poco si parla, è una malattia progressiva della cornea che causa l’assottigliamento e la deformazione della stessa, provocando una riduzione anche molto grave della capacità visiva, fino a portare alla cecità. Può esordire fin dalla giovane età e se non immediatamente diagnosticato, è un disturbo difficilmente curabile se non con un trapianto corneale.

Fino all’11 ottobre la campagna di informazione e prevenzione prevede screening oculistici gratuiti presso diversi centri su tutto il territorio nazionale. Lo screening è dedicato a giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni e che non abbiano mai avuto una diagnosi di cheratocono.

A Casale Monferrato gli interessati possono recarsi il martedì dalle 8 alle 12.30, il lunedì e mercoledì dalle 8 alle 9.30 presso l’Ospedale Santo Spirito, in Viale Giolitti 2, dove l’equipe di specialisti è a disposizione per individuare la patologia e suggerire eventuali visite o esami di approfondimento per un disturbo oculare che può arrecare gravi danni alla vista.

La divisione di Oculistica dell'ospedale dispone di mappa 3d della cornea che sarà fatta a tutti coloro che si sottoporranno al suddetto screening: tale mappa consente di individuare sul nascere il cheratocono consentendo nella maggior parte dei casi di evitare il trapianto lamellare anteriore della cornea. Per usufruire dello screening gratuito è necessario prenotare la visita sul sito www.curagliocchi.it.