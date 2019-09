Corso fotografico gratuito a Coniolo

CONIOLO - Il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Alessandria, nell’ambito del corso Reporter Digitali Volontari presenta sul territorio di Coniolo un tour - corso fotografico itinerante gratuito aperto a tutti intitolato“Occhio allo Scatto”.

I Reporter Digitali Volontari sono dei volontari che forniscono notizie sull'Emergency Management attraverso la diffusione delle informazioni con foto pubblicate sui social media e i social network permettendo di ottimizzare azioni e modalità di intervento e svolgendo anche funzioni di sentinella e di fonte certificata di cosa sta accadendo.

Per chi volesse imparare qualcosa in più sui Reporter Digitali Volontari e avere più dimestichezza sull’utilizzo delle foto, sarà possibile partecipare al corso che si svolgerà sabato 21 settembre 2019 dalle ore 9 alle ore 12 a Coniolo.

Il corso è aperto al pubblico ed è possibile accedervi presentandosi in via Birago davanti al palazzo comunale. Per seguire il corso è necessario utilizzare lo smartphone.

Durante la realizzazione degli scatti e pubblicazione sarà usato l’hashtag #ilborgoinsocial.