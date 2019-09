Dal Classico Balbo alla Normale di Pisa

CASALE - Non deve sorprendere il grande traguardo dell'ormai ex studente del Liceo Classico Balbo di Casale Tommaso Brusasca, ammesso alla Normale di Pisa dopo il superamento di alcune impegnative prove di selezione.

Le qualità dello studente, la sua sincera passione per lo studio, le non comuni abilità di traduzione e di interpretazione dei testi dei classici latini e greci e l'elegante capacità di trasposizione in lingua italiana gli hanno permesso di conseguire, oltre a precedenti e brillanti risultati,anche questo prestigiosissimo obiettivo.

«A ciò hanno certamente contribuito le doti umane di un ragazzo che,nel corso del quinquennio, ha coltivato la propria personalità con atteggiamento sempre umile ma, al contempo, assai disponibile e generoso verso i compagni. Di qui la fierezza di averlo avuto fra i nostri studenti con le sincere congratulazioni di chi lo ha conosciuto» spiegano dal suo vecchio Liceo.