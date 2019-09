Camminare sui luoghi di Pavese

OCCIMIANO - Bella passeggiata naturalistica per i ragazzi della terza media di Occimiano che la scorsa settimana hanno ripercorso i luoghi monferrini di Cesare Pavese. La camminata è stata organizzata con la collaborazione dell’associazione “La Confraternita degli Stolti” e con il Comune di Occimiano che ha offerto il trasporto in scuolabus.

Gli studenti hanno cominciato la loro camminata dal piazzale del Santuario di Crea, per poi proseguire fino a Forneglio e Serralunga per visitare il giardino di “Villa Mario” (la casa in cui visse Pavese fra il 1943 e il 1945) e ascoltare in quel luogo suggestivo una lettura di brani d’autore svolta dall’attrice Ramona Bruno, tratti dall’opera “La casa in collina”, basata sugli appunti e le riflessioni svolte durante il soggiorno in Monferrato.

La camminata è proseguita verso l’abitato di Serralunga dove, in corrispondenza della Biblioteca intitolata a Pavese, c’è stato un altro momento di lettura con brani tratti da “Il mestiere di vivere”.

Il gruppo ha ripreso il cammino verso la zona di San Bernardo e poi, attraverso sentieri nel bosco e nelle vigne, verso Ponzano, dove è stato possibile ammirare lo splendido giardino con vista del Castello, a cui Pavese si ispirò per scrivere “Il diavolo sulle colline”.