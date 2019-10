Gli studenti dell'Artistico alla mostra Morbelli

CASALE - Sabato scorso gli alunni della Prima A Liceo Artistico “Morbelli” dell’Istituto Superiore “Leardi” hanno visitato la mostra dedicata al pittore di Rosignano “Angelo Morbelli- Pittore del Monferrato” presso il Museo Civico di Casale. Gli studenti hanno potuto ammirare le prime opere accademiche dell’artista a matita e a carboncino, gli studi iniziali del colore, per poi osservare da vicino la tecnica divisionista soprattutto negli splendidi paesaggi dipinti nello Studio a Villa Maria alla Colma di Rosignano. L’esposizione includeva anche fotografie eseguite dallo stesso Morbelli che riguardavano immagini poi riprodotte nei suoi dipinti.

Questa, per gli studenti del Liceo artistico, è stata una prima lezione svolta fuori dall’aula scolastica, in un luogo tuttavia in cui è possibile apprezzare e perfezionare la creatività e la cultura; seguiranno, nel corso dell’anno, altre iniziative per apprendere le tecniche artistiche e le conoscenze della storia dell’arte.

La mostra è stata visitata, lunedì 23 settembre, anche dalla classe Terza A Grafico,la quale rielaborerà quanto osservato nella realizzazione di una locandina.