Il vescovo in visita al Sacro Cuore

CASALE - Visita alla Sacro Cuore International School per il vescovo Gianni Sacchi nei giorni scorsi. Affiancato dal responsabile della Pastorale dei Giovani Don Marco Durando, Sacchi ha celebrato la Santa Messa nella chiesa dell’Istituto.

Bambini e ragazzi hanno animato la celebrazione con il loro canto e il vescovo ha invitato ciascuno a impegnarsi per dare il meglio di sé, perché, come ha ricordato, «Gesù chiama ognuno di noi per nome e siamo tutti unici e speciali: proprio per questo il contributo di tutti è fondamentale per crescere bene insieme».