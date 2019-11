Per Admo anche i clown

CASALE - A fine settembre ben 55 ragazzi tra i 18 e i 35 anni avevano deciso di ‘tipizzarsi’ sabato in piazza Mazzini durante Match it Now, evento di Admo dedicato alla sensibilizzazione della donazione di midollo osseo.

Ad aiutare Admo i Clown dell’associazione V.I.P. ViviamoInPositivo Alessandria Onlus che hanno fermato i giovani, riso, sventolato cartelli e trasformato i sogni in farfalle. A ogni gruppo di persone i pagliacci hanno spiegato come e perché diventare donatori, soprattutto l’estrema rarità dell’essere compatibili e molti hanno poi lasciato parlare il cuore e fatto il prelievo.

E così fra i “gentilmente importunati”, i valorosi cinquantacinque hanno sfidato piccole e grandi paure, hanno fatto domande ai medici e paramedici del trasfusionale e hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo.