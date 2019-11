Un mese di iniziative per combattere il Parkinson

CASALE - Riprendono le iniziative della Associazione Parkinson "Gli Amici di Lucia OdV" gruppo di Casale, con un mese di novembre ricco di proposte per malati, familiari e non solo.

Si inizia sabato alle ore 15 con la dottoressa Claudia Caracciolo, neuropsicologa, con una prima riunione per i malati iscritti alla Associazione. Il programma proseguirà poi sabato 16 con una conferenza aperta al pubblico, presso la Sala Giumelli della Casa di Riposo in piazza Cesare Battisti 1 con la dottoressa Gabriella Caprino, specialista in Dietologia presso l'ospedale S.Spirito di Casale. Titolo della conferenza: "Alimentazione nelle malattie neurologiche".

Si proseguirà con una proposta ricreativa e di socializzazione al Salone Tartara, in occasione della Giornata Nazionale del Parkinson venerdì 29 alle ore 21, con il patrocinio del Comune. Sarà la Compagnia "Semp i rusu" con la commedia brillante "Come siamo messi male" a offrire, oltre al divertimento assicurato dal successo delle precedenti rappresentazioni, anche l'occasione per contribuire, con le offerte raccolte, alla Ricerca di nuove cure e nuove speranze per la malattia.