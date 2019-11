Fata Zucchina a Calliano

CALLIANO (At) - Martedì scorso a Calliano, nei panni di Fata Zucchina, è intervenuta, presso la Scuola Primaria del paese, Renata Cantamessa, giornalista e divulgatrice alimentare la quale ha tenuto un incontro con i ragazzi programmato nell'ambito del progetto ministeriale "Libriamoci".

La lettrice d'eccezione ha donato a tutti gli allievi e i docenti il Peperonario, il calendario agri-didattico 2020 curato dalla stessa Renata Cantamessa nell'ambito della Fiera nazionale del Peperone di Carmagnola.

Per l'occasione era presente anche Davide Sobrino, direttore della filiale Banca di Asti di Calliano, già impegnata nel sostegno economico del giornalino della scuola locale titolato “La Biro Rossa”, rientrato nei 100 migliori d'Italia al concorso "Giornalista per 1 giorno". Fata Zucchina ha lanciato a Calliano un "challenge" coincidente con la "ricetta magica" di Gianni Rodari (scoperta durante l'evento con gli studenti) che "fa diventare 'belli' i problemi". Come? Attraverso otto punti: Osserva la realtà, Si impegna, Usa la sua testa, Usa la fantasia, Risolve i problemi, Li condisce con la bellezza, Va a "caccia" del sole e Usa il cuore.