Casale Comics&Games: 15 e 16 giugno la IV edizione

È giunta alla quarta edizione Casale Comics&Games, fiera dedicata a fumetti, giochi e cosplay. Al Castello di Casale, sabato 15 e domenica 16 giugno dalle 10,30 alle 20 ci saranno stand, ospiti, workshop, concerti, contest, esibizioni e molto altro ancora.

Tra le novità di quest’edizione c’è Casale ComiXXX, un’apposita sezione dedicata ai fumetti erotici (nella Manica Lunga del Castello); ospite d’onore dell’area più “piccante” della manifestazione – con una mostra-esposizione di circa 80 tavole - sarà Franco Trentalance, ex attore a luci rosse oggi volto noto della televisione e autore della graphic novel “Bloody Park” che sarà presentata domenica 16 alle ore 15. Oltre alla mostra dedicata al fumetto erotico, Casale Comics&Games ospiterà altre otto esposizioni (il programma completo della manifestazione è al sito www.casalecomicsandgames.com).

La kermesse non è solo dedicata al mondo del fumetto. Per quanto riguarda l’universo del cosplay si terranno due concorsi e sabato alle ore 18 circa ci sarà la sfilata in costume per le vie del centro cittadino. Relativamente al mondo degli appassionati di giochi, nel sotterraneo del castello si darà la caccia agli zombi (impersonati da attori in carne e ossa) mentre sugli spalti della fortezza ci si cimenterà con giochi da tavolo, escape room e chicche vintage direttamente dagli anni ’80.

Casale Comics&Games è anche musica e così sabato alle ore 19 Paolo Bonfanti e la sua chitarra accompagneranno la presentazione di Last Goodbay (graphic novel di Micol Beltramini e Gea Ferraris) mentre il giorno dopo, domenica alle ore 19,30, la due giorni chiuderà aprendo idealmente il Monfrà Jazz Festival con il concerto a tema cartoni animati “Meet the Cartoons”.

Per accedere a Casale Comics&Games è necessario acquistare un biglietto (anche in loco) al costo di 8 euro per il giorno singolo (6 euro ridotto), 12 euro per i due giorni (10 euro ridotto).