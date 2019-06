Vignale Monferrato Festival: dal 25 giugno la quinta edizione

Giunge nel 2019 alla sua quinta edizione Vignale Monferrato Festival, progetto della Fondazione Piemonte dal Vivo per la valorizzazione del territorio monferrino e dei suoi paesaggi vitivinicoli, riconosciuti patrimonio Unesco nel 2014.

Dal 25 giugno al 6 luglio si animerà il paese di Vignale Monferrato con spettacoli, residenze e workshop. Un festival diffuso, che abita i luoghi, che scende in strade, piazze, palazzi, colline e vigne e si contamina; che vuole rilanciare la vocazione di un territorio, unendo proposte internazionali con l’attenzione alla creatività giovanile e alle eccellenze del territorio e insieme all’elemento popolare; che vuole avere il valore di una tradizione e di un’abitudine ma è al contempo nuovo, aperto, in costante evoluzione e ascolto del presente.

Il programma completo della manifestazione è consultabile (e in aggiornamento) sul sito www.piemontedalvivo.it.

I biglietti sono in vendita online, ad Alessandria nella sede di Alexala in piazza Santa Maria di Castello, a Casale allo Iat di piazza Castello, a Torino presso Infopiemonte in via Garibaldi e a Vignale (in quest’ultimo caso a partire dal 25 giugno, dal martedì alla domenica dalle 15 alle 18 e nelle serate di spettacolo da un’ora prima dell’inizio).