La pioggia non ferma la Sagra della Tagliatella

La pioggia che è caduta venerdì e ha minacciato di cadere sabato sera non ha fermato la Sagra della Tagliatella organizzata in viale Santuario presso la chiesa della Madonnina per tutto il fine settimana (e nel prossimo si replica). I volontari del Gruppo di Valenza dell’Associazione nazionale alpini-Ana, con la loro ottima organizzazione hanno fatto da catalizzatore per uno dei principali eventi della giugno valenzano. E sia i menù a base di tagliatelle (ma non solo) sia la musica, con le sorelle Gillian venerdì e di Mambo sabato, hanno fatto sicuramente da attrazione. Domenica invece ‘Festa dell’amicizia’ con il gruppo Vivere Insieme.

Massimo Iaretti