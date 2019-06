Venerdì 21 giugno Festa della Musica

In più di 700 città italiane il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, si renderà omaggio a tutti i tipi di musica con la partecipazione di artisti di ogni livello, dilettanti e professionisti, grazie alla “Festa della Musica” il cui progetto, noto anche come World Music Day, compie in Italia 25 anni.

Casale Monferrato festeggerà nel cortile interno di Palazzo Langosco, sede della Biblioteca Civica Giovanni Canna, che ospiterà il concerto dei musicisti dell’Istituto Musicale Carlo Soliva in collaborazione con Colibrì Band e il coro del liceo Balbo Lanza. La Biblioteca e l’Assessorato alla Cultura, che organizzano l’evento, rinnovano dunque la tradizionale presenza con questo appuntamento confermando ancora una volta la collaborazione con il prestigioso Istituto musicale cittadino.

L'appuntamento è per venerdì 21 giugno alle ore 18 in Biblioteca Civica, via Corte d’Appello 12. Ingresso libero.